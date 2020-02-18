كوريا الشمالية تؤكد مجددا عدم وجود إصابات بفيروس كورونا على أراضيها

قالت السلطات الكورية الشمالية، إنه لم تظهر أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، رغم ازدياد حالات الإصابة بالمرض الوبائي في الدول المجاورة لها مثل الصين واليابان.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت سونغ إن-بوم، مسئول لجنة إرشاد صحة الشعب المركزية غير الدائمة، اليوم الثلاثاء، إنه لم تقع أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن لأي شخص، مشيدا بنتيجة تدابير السلطات الكورية الشمالية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأكد على أنه في حال اكتشاف حالة الإصابة، يتحول نظام الحجر الصحي إلى نظام طوارئ ، وبموجبه سيتم نشر القوى العاملة وأجهزة الحجر الصحي الطارئة، حسب كل منطقة، مع وضع جميع الوسائل الممكنة .

ودعا إلى رفع مستوى تدابير الحجر الصحي بدون تراخي، وأخذ الحيطة واليقظة في جميع القطاعات والوحدات، مشيرا إلى أن مسار انتقال الفيروس متنوع ولا يمكن التنبؤ به.

يشار إلى أن السلطات الكورية الشمالية احتفظت بموقفها السابق بالتأكيد على عدم وقوع أية حالة إصابة في بلادها منذ اليوم الثاني من الشهر الحالي.

وكان الصليب الأحمردعا إلى منح كوريا الشمالية إعفاءات من العقوبات في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا بعد تفشيه في الصين المجاورة.

وتمنع العقوبات الدولية نطاقا كبيرا من الأعمال والتجارة وغيرها من التعاملات مع كوريا الشمالية، وتقرر فرضها بسبب البرامج النووية والصاروخية التي طورتها بوينغ يانغ في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبلغت عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في الصين 1868 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 72 ألف مصاب.