أفاكوف: كييف تدرس إمكانية بسط سيطرتها على الحدود مع روسيا في دونباس

أعلن وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تدرس إمكانية إعادة بسط سيطرتها بشكل تدريجي على الحدود مع روسيا في دونباس.

موسكو - سبوتنيك. وأشار أرسين أفاكوف، إلى أن الحديث لا يدور عن تسيير دوريات مشتركة مع ممثل جمهورياتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتان من طرف واحد .

وأضاف وزير الداخلية الأوكراني، ردا على سؤال من المشاركين في برنامج "حرية التعبير" حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتسيير دوريات مشتركة مع جمهورياتي دونيتسك ولوهانسك للحدود مع روسيا في دونباس قائلا: "لا ، لا".

وفي الوقت نفسه، أوضح أفاكوف، أن زيلينسكي تحدث عن التجربة الكرواتية المتمثلة في تسيير دوريات للشرطة مشتركة بمشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن " هذا الموضوع طرح في إطار مفاوضات "صيغة نورماندي" (أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا)، عندما اقترح زملاؤنا النظر في حلول وسط".

وأوضح أفاكوف: أن "الجانب الأوكراني لم ينظر في هذا [دوريات مشتركة مع جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك] لا بعد ذلك، ولا حاليا، نفكر بإمكانية بسط سيطرتنا على الحدود بشكل تدريجي... ولا نتحدث عن المراقبة المشتركة للحدود، إما بسط السيطرة ، أو لا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيراً عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.