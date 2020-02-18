مسؤول ياباني يؤكد أن بلاده ستختبر عقارا للإيدز في علاج فيروس كورونا

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تهدف للبدء قريبا في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد.

وقال سوجا وهو المتحدث باسم الحكومة في إفادة صحفية يومية، "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص (بفيروس)"إتش.آي.في" لعلاج فيروس كورونا الجديد".

لكن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه، وفقا لرويترز.

وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.

وبلغت عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في الصين 1868 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 72 ألف مصاب، وفقا للجنة الصحة الصينية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.