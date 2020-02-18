قائد الحرس الثوري الإيراني: الظروف ليست مؤاتية الآن لـ"محو إسرائيل"

واعتبر سلامي، في حوار مع قناة "الميادين"، أن "حزب الله اليوم أقوى بعشرات الأضعاف مما كان عليه في حرب الـ2006، واستطاع التغلب على التكفيريين"، منبها الإسرائيليين بأنهم يواجهون حزب الله الذي بات أكثر تسلحا ومناعة وخبرة.
وقال: "يجب ألا يعتمد الإسرائيليون على الأمريكيين فالآخرون فعلوا ذلك ولم يحققوا أي نتيجة"، مضيفا: "بنينا قدراتنا على مستوى عالمي ولكي نصل إلى مستوى القوة العسكرية الأكبر في العالم".
وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستدعم فلسطين ولبنان وسوريا أكثر من الماضي وستدافع عن اليمن والبحرين وأفغانستان.
أما عن القدرات العسكرية الإيرانية، فشرح سلامي أن "إيران أظهرت جزءا صغيرا من قدرتها الصاروخية والعدو رأى دقتها وقدرتها على تخطي منظومات الدفاع الجوي، كما أن الطائرات المسيرة تطير آلاف الكيلومترات وتنفذ عمليات دقيقة وتتجاوز أنظمة الدفاع الجوي".
ووفق سلامي، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، باتت أكثر دقة مما هي عليه لدى الدول المتقدمة واعتمدنا على أنفسنا في صناعتها"، مشددا على أن "إيران تستطيع اليوم خوض معارك كبيرة في البحار عبر آلاف الزوارق السريعة وغير السريعة، ولديها على الأرض قوة غير متناهية تتمثل في التعبئة الشعبية وهذه القوة لا تنتهي".
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