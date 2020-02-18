كوبا تواجه آثار العقوبات الأمريكية بحرق الإطارات

أمرت الحكومة الكوبية بتشغيل مصنع للإسمنت عبر حرق الإطارات المستعملة لتوليد الطاقة، في ظل المعاناة من أزمة وقود بسبب العقوبات الأمريكية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، يستعين مصنع "سيمنتوس سيينفويغوس" بالإطارات المستعملة لحرقها، تنفيذا لأوامر الرئيس ميغيل دياز كانيل.

وقال مسؤولون إنه يتم حرق من 130 إلى 150 إطارا يوميا لتشغيل المصنع، وهناك خطة لزيادة هذا الرقم إلى 400 إطار يوميا بهدف تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5%.

The Cuban government has ordered a cement factory to burn old tires to power its operations and save on oil, amid a worsening fuel shortage brought on by US sanctions on the Communist island https://t.co/w8FcR7nr1X #AFP #Cuba — Katell Abiven (@tellka) February 17, 2020

وتعاني كوبا من نقص في الوقود منذ سبتمبر/أيلول الماضي، في ظل فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على السفن التي تنقل النفط من فنزويلا إلى كوبا.

وتهدف واشنطن من خلال هذه العقوبات إلى الضغط على هافانا، لوقف دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعترفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بمنافسه خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد.