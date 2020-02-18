شنغهاي تحظر عودة الطلبة إلى المدارس وتعلن بداية الفصل الدراسي عبر الإنترنت

أعلنت سلطات شنغهاي أن الطلاب لن يعودوا إلى المدارس الآن، وسيبدأ الفصل الدراسي بالتعلم عبر الإنترنت وسط تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقال رئيس لجنة التعليم في شنغهاي، لو جينغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التعليم عبر الإنترنت لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في شنغهاي سيبدأ يوم 2 مارس/آذار.

يذكر أن سلطات شنغهاي أعلنت، في السابق، أن المدارس لن تفتح أبوابها قبل نهاية فبراير/شباط.

ونقل موقع صيني أن وزارة التعليم الصينية أصدرت تعميما على المؤسسات الدراسية تضمّن أن "موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل ​المدارس​ والمعاهد والجامعات​ ومؤسسات ​التعليم العالي​ في البلاد سيحدد لاحقا، أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح ​دور الحضانة​ والمدارس والمؤسسات الثانوية فسيتمّ تحديده من قبل السلطات التعليمية المحليّة بالاتّفاق مع ​الحكومة​ المركزية".

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية يوم الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق.