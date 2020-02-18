بلغاريا تطالب الإمارات تسليمها رجل أعمال تتهمه بغسل الأموال

قالت وزارة العدل في بلغاريا إنها طلبت من دولة الإمارات العربية المتحدة تسليمها رجل أعمال وجهت له اتهامات غيابيا.

وحسب وكالة "رويترز"، طلبت بلغاريا تسليم رجل الأعمال فاسيل بوزكوف، الذي وجهت له اتهامات بينها الابتزاز واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

وأرسلت الوزارة البلغارية طلب التسليم إلى السفارة البلغارية في الإمارات.

واعتقل بوزكوف في الإمارات، نهاية يناير/كانون الثاني، وهو رجل أعمال بين الأغنى في بلغاريا، ويمتلك ناديا لكرة القدم ومؤسسة تقتني القطع الآثرية.

ونفى بوزكوف، وهو من بين أغنى رجال الأعمال في بلغاريا، ارتكاب أي مخالفات. ورفض العودة لبلاده وقال إنه يخشى على حياته.

وقال التلفزيون البلغاري نقلا عن مصادر لم يسمها، إن السلطات الإماراتية أفرجت عن بوزكوف لكن منعته من مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره.

وليس هناك اتفاق لتسليم المطلوبين بين الدولتين، لكن بلغاريا تأمل في أن يلقى طلبها استجابة من الإمارات.