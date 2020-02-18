الولايات المتحدة تجد بديلا لتركيا في برنامج "إف-35"

تشير كل الدلائل إلى خروج تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

ولذلك لا يمكن أن تحصل تركيا على أحدث مقاتلة أمريكية، في حين يحصل عليها بلد صغير هو سنغافورة، وفقا لإفادة "ديفينس نيوز".

وأعلن قائد القوات الجوية السنغافورية، كيلفين هونغ، أن هذا أمر مفروغ منه أو بالكاد، إذ ليس أمام سنغافورة والولايات المتحدة سوى الاتفاق على كيفية نقل ما تشتريه سنغافورة من طائرات إليها.

وستشتري سنغافورة أولاً 4 طائرات. وسيتدرب طياروها على قيادتها في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سنغافورة، وإن كانت بلدا صغيرا جدا، إلا أنها تملك أكثر من 400 طائرة.