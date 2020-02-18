باحثة صينية تكشف تأثير درجات الحرارة المرتفعة على فيروس كورونا

يؤثر اختلاف درجات الحرارة حول العالم، على مدى نشاط وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كشفت باحثة صينية عن علاقة المرض بدرجات الحرارة.

ووفقا لما نقله موقع "الكونسلتو" المهتم بالشأن الطبي، عن صحيفة "شاينا توداي" عن الباحثة تانغ تشين، يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة.

ويعطي ذلك مؤشرا بأن انتشار فيروس كورونا سيقل كلما اقتربت أشهر الصيف.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قالت، في وقت سابق، إن "عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية يوم الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق".

وذكرت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد زاد 93 حالة ليرتفع العدد إلى 1789 شخصا يوم الاثنين. وأضافت اللجنة في موقعها الالكتروني، أن عدد حالات الإصابة بكورونا داخل الإقليم، وهو بؤرة انتشار الفيروس، ارتفع 1807 حالات يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59989 شخصا.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.