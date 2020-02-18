إيران تلمح لإرسال الصندوق الأسود التابع للطائرة الأوكرانية إلى دولة ثالثة

لمحت إيران، أمس الاثنين، إلى إرسال الصندوق الأسود التابع للطائرة الأوكرانية، التي سقطت في طهران، إلى دولة ثالثة بالتنسيق مع كييف.

وقال وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، في مؤتمر صحفي: "في حال لم نتمكن من تحليل معلومات الصندوق الأسود في إيران يحتمل أن نقوم بإرساله إلى دولة ثالثة تعترف بالقوانين الإيرانية، ويتم تحليله بالتنسيق مع أوكرانيا"، وذلك حسب وكالة "يونيوز" الإيرانية.

وأضاف أن "هيئة الطيران المدني تعمل على تأمين معدات تمكنها من تحليل معلومات الصندوق".

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) February 18, 2020

​وأُسقطت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء تأهب غير مسبوق لحرب مع الولايات المتحدة.