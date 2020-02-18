شركات الطيران الصينية تعيد 13 مليون تذكرة بسبب كورونا

أعلن نائب رئيس لجنة مراقبة وإدارة ممتلكات الدولة في الصين، تشين هونغ بين، اليوم الثلاثاء، أن شركات الطيران في البلاد ألغت 78 ألف رحلة وأعادت 13 مليون تذكرة بسبب وباء فيروس كورونا.

بكين- سبوتنيك. وقال هونغ بين، في مؤتمر صحفي: "ما بين 20 يناير/ كانون الثاني و13 فبراير/ شباط، أعادت ثلاث شركات طيران 13 مليون تذكرة، وألغت 78 ألف رحلة، وانخفضت نسبة حمولة الركاب بنسبة نصف معدل الاستخدام اليومي تقريبا".

وأضاف بأنه في السنوات الماضية خلال تشونجي (عيد رأس السنة وفق التقويم القمري للسنة الجديدة) يسافر الناس أكثر من أي وقت آخر، وهو "الوقت الذهبي" لقطاع النقل والطيران، وبالتالي فإن التأثير تضاعف.

ويشار في هذا الصدد إلى أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة كانت قد ذكرت في بيان، أنها تتوقع احتمال انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار في الربع الأول بسبب عمليات إلغاء الرحلات المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 1868 شخصا، بعد وفاة 98 شخصاً، خلال الـ 24 الساعة الماضية، وشفاء نحو 12552 حالة منذ اكتشاف هذا المرض القاتل.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".