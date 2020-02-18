الهند تقدم مساعدة لتطوير البنية التحتية للبرنامج النووي في أوزبكستان

أعلنت وكالة أوزبكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الهندية تبدي اهتماما بتطوير البنية التحتية النووية لأوزبكستان، ومستعدة لبدء الدعم في تطويرها.

وجاء في بيان قناة وكالة "أوز آتوم": "شدد الطرف الهندي على وجود اهتمام كبير لديه بالمشاركة في تطوير البنية التحتية النووية الوطنية لجمهورية أوزبكستان، وأكد على الدعم الشامل لأوزبكستان التي تعد شريكاً قديماً للهند".

ووفقاً للمكتب الصحفي للوكالة، قام وفد "أوز آتوم"، خلال زيارته إلى دلهي بإجراء محادثات مع رئيس لجنة الطاقة النووية في حكومة الهند، شري فياس، حول التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ويذكر في هذا الصدد، أنه في بداية أيلول/سبتمبر 2018، وقع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف مع نظيره الأوزبكستاني، عبد الله أريبوف، اتفاقاً حول التعاون أثناء بناء محطة للطاقة النووية على أراضي الجمهورية.

وتخطط وكالة "روس آتوم" لبناء مجمع من وحدتين من الجيل "3+" مع مفاعلات "في في إي إر-1200". وتم اختيار المكان لبناء المحطة بالقرب من بحيرة توزكان في مقاطعة جازاك.