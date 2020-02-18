كابول تشكر موسكو لدعمها الحوار بين الأفغان

أعرب رئيس مجلس النواب لجمهورية أفغانستان الإسلامية، مير رحمن رحماني ، اليوم الثلاثاء، عن امتنان بلاده لروسيا على دعمها بدء الحوار بين الأفغانيين.

موسكو - سبوتنيك. وقال رحماني في لقاء مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فيتشيسلاف فولودين: "وأود أيضا أن أعرب عن امتناني للجانب الروسي، وذلك لتأييد روسيا بدء الحوار بين الأفغان . وحقيقة أن الجانب الروسي قد عمل من وقت لآخر كمضيف للحوار بين الأفغان".

وأضاف رحماني بأنه على الرغم من الوجود الأمريكي، إلا أن أفغانستان تشعر دائما بدعم روسيا.

وأعلن السفير الروسي في كابول، ألكسندر مانتيتسكي، يوم الأربعاء الماضي، أنه لم يتم التخطيط بعد للاجتماع القادم للمشاورات الأفغانية بصيغة موسكو حول أفغانستان، بيد أن روسيا لا تستبعد إمكانية عقده إذا ما تعطلت عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وطالبان مرة أخرى.

وفي سياق متصل، يشار إلى أن شبكة "سي بي سي" الأميركية، كانت قد أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه تم التوصل، في الأيام الأخيرة في الدوحة، إلى التفاصيل النهائية لاتفاقية الهدنة في أفغانستان، من قبل ممثلي الولايات المتحدة وطالبان، وبيّن مسؤول في طالبان أن التوقيع على الاتفاقية تم تحديده مبدئيًا، في 29 شباط / فبراير.