خامنئي يدعو لإقبال كبير على الانتخابات لإظهار الوحدة في مواجهة "الأعداء"

دعا المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، لإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية لإظهار الوحدة في مواجهة "الأعداء"، قبل أيام من التصويت الذي يعتبر استفتاء على شعبية المؤسسة الدينية الحاكمة.