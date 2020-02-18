تأكيد إصابة 88 شخصا جديدا على سفينة "دايموند برنسيس" بـ"كورونا"

وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الثلاثاء، إن "88 شخصا جديدا على متن السفينة، المحتجزة، في يوكوهاما أثبتت إيجابية العينات إصابتهم بفيروس كورونا".

وكان وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، قد أكد أمس الاثنين، ثبوت إصابة 99 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بين ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس".

وتخضع السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس كورونا، للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إخلاء أكثر من 300 مواطن أميركي ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، لافتة إلى أن من بينهم 14 شخصا تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان، "في 16 فبراير/ شباط، سهّلت وزارة الخارجية الأمريكية العودة الطوعية لأكثر من 300 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم المباشرين الذين كانوا مسافرين على متن السفينة.

وتابعت "أثناء عملية الإخلاء، بعد أن نزل الركاب من السفينة وتم تجهيزهم لنقلهم إلى المطار، تلقى المسؤولون الأمريكيون إشعارا بأن 14 راكبًا، تم اختبارهم قبل يومين إلى ثلاثة أيام، قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد".