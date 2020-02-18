خامنئي: الانتخابات التشريعية الإيرانية فرصة لإفشال النوايا الأمريكية والإسرائيلية "الشريرة"

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن الانتخابات التشريعية الإيرانية، فرصة لإفشال النوايا الأمريكية والإسرائيلية الشريرة.

ودعا المرشد الإيراني لإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية لإظهار الوحدة في مواجهة "الأعداء"، قبل أيام من التصويت الذي يعتبر استفتاء على شعبية المؤسسة الدينية الحاكمة.

وقال خامنئي في حديثه، اليوم الثلاثاء:"ستفشل أمريكا في إحداث انشقاقات بين السلطات والإيرانيين، الإقبال الكبير سيظهر وحدتنا في مواجهة الأعداء"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية تحتاج برلمانا قويا لتحييد مؤامرات الأعداء".

وتشهد إيران انتخابات تشريعية في 21 فبراير/ شباط، تتزامنا مع انتخابات الجولة التكميلية الأولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

ويتم انتخاب مجلس الخبراء لـ8 سنوات، ويعد هو المجلس الوحيد المخول في تعيين خليفة للمرشد الأعلى علي خامنئي، ويتكون هذا المجلس من 86 عضوا ويضم كبار علماء الدين من جميع المحافظات الإيرانية.

وأعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية في إيران، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تسجيل حوالي 13 ألف و896 مرشحا للمشاركة بالانتخابات البرلمانية في البلاد.