الاتحاد الأوروبي يضيف دولا لقائمته السوداء ويمنح تركيا فرصة جديدة

وأظهرت وثيقة من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن وزراء المال في دول التكتل أضافوا بنما وسيشل وجزر كاميان وبالاو إلى قائمة سوداء للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية، لكنهم أمهلوا تركيا مزيدا من الوقت لتجنب الإدراج في القائمة على الرغم من أوجه القصور، حسب وكالة "رويترز".

وفي 2017، أعد التكتل قائمة لهذه الدول وذلك "بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق تستخدمها شركات وأثرياء لتقليل مبلغ الضرائب".

وتضم القائمة السوداء جزر العذراء الأمريكية، وسلطنة عمان، ووترينيداد وتوباغو.