تركيا تجري مناورات بحرية مع رومانيا وألمانيا في البحر الأبيض المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تجري مناورات بحرية مضادة للألغام في شرق البحر الأبيض المتوسط، كجزء من المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مع ألمانيا ورومانيا.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت وزارة الدفاع على موقعها: "تشارك في مناورات المجموعة البحرية الدائمة الثانية التابعة لحلف شمال الأطلسي، التي بدأت في 17 شباط/ فبراير، كاسحات الألغام التركية "إيفاليك"، و"أنامور"، و"أقصاي"، وكذلك كاسحات الألغام التابعة للجيش الألماني "إف جي سي فولدا"، والرومانية " روس في. أدم. إس. باليسكوس".

وأضافت الوزارة بأن طواقم السفن ستقوم بإجراء مناورة تكتيكية مشتركة وتدريب على مكافحة الألغام.

يذكر أن تركيا كانت قد أجرت، أواخر الشهر المنصرم، مناورات عسكرية شرقي البحر الأبيض المتوسط، كجزء من المجموعة البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي، بالاشتراك مع إيطاليا وألمانيا واليونان.

والجدير بالذكر، أن تركيا وهي ثاني أهم بلد من بين 29 بلدا الأعضاء في الحلف، وهي البلدان المشاركة في المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، تلعب دورا مهما في عمليات "الحرس البحري" التابعة للناتو. وتوفر لأساطيل الحلفاء الدعم والوصول إلى موانئ أكاز ومرسين في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما يشار إلى أن تركيا كانت قد استضافت في الفترة من 28 أيلول/سبتمبر، وحتى 7 تشرين الأول / أكتوبر عام 2018، مناورات "الحوت الأزرق 2018" في شرق البحر المتوسط، بمشاركة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية والسعودية وقطر وعدد من الدول.