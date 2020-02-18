خبير: روسيا وتركيا حريصتان على عدم جعل إدلب مشكلة بين البلدين

أكد رئيس مجلس العلاقات الدولية في تركيا، مصطفى إيدين، اليوم الثلاثاء، على أن روسيا وتركيا حريصتان على عدم جعل إدلب مشكلة بين البلدين، متوقعًا الوصول الى صفقة حولها.

موسكو - سبوتنيك. وقال الخبير في حديث لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال فيما إذا كان الوضع في إدلب سيؤدي إلى تأزم في العلاقات بين روسيا وتركيا: "لا، البلدان حريصان للغاية على عدم جعلها مشكلة روسية تركية... روسيا أيضًا حريصة جدًا على عدم التصعيد، وأتوقع أن يتم التوصل إلى نوع من الصفقة، لقد حدث هذا دائمًا، وليست هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها إدلب مشكلة في العلاقات بين البلدين".

وحول طلب تركيا الدعم من الناتو للمشاركة في العملية بشمال سوريا، أوضح إيدين "لقد كانت دعوة عامة للدعم لأنه، كما تعلمون، في الأسبوعين الأخيرين كان هناك توتر شديد بين القوات السورية والقوات التركية... لذلك كانت لحظة صعبة، تحتاج لدعم دبلوماسي".

وتابع قائلا: "نعلم جميعًا أنه في الوقت الحالي، لن يكون لحلف الناتو سوى دعم عملي قليل على أرض الواقع، لذلك كان هذا نوعًا من التوقع للدعم السياسي".

وكان الجيش السوري قد بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن من استعادة السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

لكن الهدنة سرعان ما توقفت نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها "جبهة النصرة" (التنظيم لإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ضد مواقع الجيش السوري، ليواصل الجيش بعدها عملياته في المنطقة ويحكم لاحقا السيطرة خلال أقل من شهر، على أكثر من 600 كيلومتر مربع. حسب إعلان القيادة العامة للجيش السوري.

وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عبر الهاتف، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تسوية الأزمة السورية، في سياق تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موسكو ودمشق، باستهداف المدنيين في إدلب السورية، وقال إن "تركيا ستهاجم قوات الحكومة السورية خارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذا قامت هذه القوات بأعمال هجومية".

إلى ذلك أكد الكرملين أن الهدف من العملية العسكرية التي يقوم الجيش العربي السوري بتنفيذها في منطقة خفض التصعيد بإدلب هو تحييد عناصر الإرهاب وليس شن حرب ضد المدنيين.