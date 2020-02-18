مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان تعلن فوز الرئيس أشرف غني بانتخابات الرئاسة

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بالانتخابات الرئاسية المؤجل إعلان نتائجها منذ العام الماضي، بنسبة 50.64 بالمئة من الأصوات.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني أن "النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة أظهرت فوز الرئيس أشرف غني بالانتخابات الرئاسية"، موضحا أن "غني حصل على 50.64 بالمئة من الأصوات".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في 28 سبتمبر/ أيلول، وتنافس فيها 13 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء) عبد الله عبد الله.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.