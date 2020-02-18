قتل قبل 36 سنة... العثور على خوذة طيار إسرائيلي في النقب

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن عثور الجيش على خوذة الطيار الإسرائيلي دانيال غوري الذي قتل عام 1984 خلال رحلة تدريبية في النقب جنوبي البلاد.

وأشار المتحدث إلى أن الخوذة عثر عليها بعد إبلاغ سائح إسرائيلي عنها في غرب منطقة ناحال فاران جنوب صحراء النقب، بحسب موقع "0404" العبري.

وقال المتحدث العسكري إنه تم التحدث مع عائلة الطيار، و"سيتم إعادة الخوذة إلى عائلة الطيار".

وبحسب الموقع: "بعد نشر منشور على فيسبوك الجمعة الماضية، مرفق بصورة للخوذة"، تحرك سلاح الجو الإسرائيلي وبدأ التحقيق في الأمر.

وأشار إلى أنه بعد التحقق من المعلومات، تم إنشاء فريق لتحديد موقع الخوذة واستعادتها إلى عائلة الطيار.

وبحسب الموقع، "تمثل الجهود المبذولة لتحديد هوية الأشخاص المفقودين والضحايا أثناء أداء واجباتهم مجهودًا مستمرًا وجزءًا من الواجب الأخلاقي والمعنوي للجيش الإسرائيلي، وهو جزء من التزامنا بالجنود وأسرهم".