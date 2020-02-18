وزير إسرائيلي: لا يوجد شعب فلسطيني

وقعت مشادة حادة في الكنيست الإسرائيلي بين نواب عرب من جهة، ووزير إسرائيلي من جهة أخرى.

وأفادت وكالة "سما"، ظهر اليوم، الثلاثاء، بأن هذه المشادة الكلامية وقعت بين وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ونواب عرب، وذلك أثناء خطاب النائب عن القائمة المشتركة ، يوسف جبارين، ضد المقترح الحكومي لتمديد "حالة الطوارئ" في إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن الجبارين تطرق في خطابه في الهيئة العامة إلى "صفقة القرن"، وتحديدا إلى البند حول تهجير أهالي المثلث بمدينة القدس المحتلة، لافتا إلى قيام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمصادرة أكثر من نصف مليون دونم من أراضي المثلث، منذ العام 48 وحتى اليوم، فضلا عن التنكر لحقوق الأهالي المهجرين الّذين تم تهجيرهم من قراهم خلال نكبة العام 1948، وهدم هذه القرى، ما أثار حفيظة الوزير سموتريتش.

وصعد سموتريتش إلى منصة الكنيست الإسرائيلي، وهاجم النواب والمواطنين العرب. وقال إنه "لن تكون دولة فلسطينية؛ لأنه لا يوجد شعب فلسطيني".

وبحسب القناة العبرية "السابعة"، رد العضو العربي بالكنيست، يوسف جبارين، قائلا للوزير الإسرائيلي: "أنت إرهابي، فاشي وعنصري".