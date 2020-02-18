الشرطة الهولندية تخلي جزئيا مبنى تجاري للتحقق من بريد مشبوه

أخلت الشرطة الهولندية في مدينة أوتريخت وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، مبنى للتحقق من رسالة بريدية مشبوهة، وذلك بعد انفجارات وقعت الأسبوع الماضي بسبب طرود مفخخة.

وأفادت شرطة أوتريخت عبر (تويتر) بـأنه تم جزئيا إخلاء مبنى تجاري في إيندراختلان في مدينة أوتريخت، وذلك لغرض التحقق من بريد مشبوه"، قبل أن تشير إلى "إعادة جزء من الموظفين فقط إلى المبنى".

De politie doet onderzoek naar het aantreffen van een verdacht postpakket bij een bedrijfspand aan de Eendrachtlaan in Utrecht. Uit voorzorg is het pand ontruimd. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) February 18, 2020

​وأعلنت شرطة أمستردام، في 3 فبراير/ شباط الجاري، أن رسالة ملغومة انفجرت في مبنى مكاتب بالعاصمة الهولندية، مشيرة إلى أن هيئات الإنقاذ وصلت للمكان.

كما شهدت كل من العاصمة الهولندية أمستردام ومدينة ليمبورخ الواقعة في جنوب شرق البلاد، والتي تحمل نفس اسم المقاطعة، في 2 فبراير، انفجارين صغيرين كانا نتيجة رسائل ملغومة أرسلتا من قبل شخص مجهول الهوية إلى مكتبي البريد في المدينتين.

وعثرت السلطات على رسالة مشبوهة في فرع من فروع بنك أمرو، في مدينة ماستريخت الواقعة في شرق جنوب هولندا، في شارع سيراميك تحديدا، وكانت الرسالة موضع شك من قبل الشرطة، أخلي على أثرها المبنى إلى حين التأكد من ماهية الرسالة المشبوهة، والتي أكدت السلطات فيما بعد على عدم احتوائها على أي مواد تفجيرية.