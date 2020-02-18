سامسونغ تفوز بعقد بناء محطة كهرباء في الإمارات

وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت طلبا لبناء المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ سعتها الإجمالية 2,400 ميغاوات، من "F3 Holding Company B.V" في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 1.15 تريليون وون كوري (965.2 مليون دولار).

سامسونغ تفوز بعقد بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 1.15 تريليون وون في الإمارات https://t.co/w2V69QWZPY — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) February 18, 2020

وأضافت: "تمتد مدة العقد حتى 30 أبريل/ نيسان 2023، وتمثل قيمة الصفقة 3.71 في المئة، من مبيعات شركة "سامسونغ للإنشاءات والتجارة" على أساس البيانات المالية الموحدة في نهاية عام 2018".

وتشهد الإمارات نموا في الطلب على الطاقة، ما بين 4 إلى 6 بالمئة، وهو الأمر الذي يتطلب الإسراع في التحول في الاعتماد على الكفاءة العالية في عملية توليد وإنتاج الكهرباء والماء، بهدف تخفيض الاستهلاك بواقع 40 في المئة، ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.