بومبيو: مئات الدولارت تنفق لتوفير المعلومات المطلوبة بشأن "كورونا"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يجب اتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان الحماية من فيروس كورونا.

وتابع بومبيو أنه يتم وضع مئات الملايين من الدولارات لمواجهة المشاكل الصحية والمعلومات مطلوبة، وذلك في مؤتمر صحفي عقد له اليوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي.

ووصلت إلى الولايات المتحدة، أمس الإثنين، أول طائرتين تحملان أمريكيين ممن كانوا على متن "دياموند برينسيس"، الخاضعة لإجراءات الحجر الصحي قبالة سواحل اليابان. بحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وذكرت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد زاد 93 حالة ليرتفع العدد إلى 1789 شخصا أمس الاثنين. وأضافت اللجنة في موقعها الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بكورونا داخل الإقليم، وهو بؤرة انتشار الفيروس، ارتفع 1807 حالات يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59989 شخصا.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.