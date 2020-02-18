إصابة روسي آخر على متن السفينة المنكوبة بفيروس كورونا

أعلنت السفارة الروسية في اليابان، أنه تم تشخيص فيروس كورونا لدى زوج المرأة الروسية المصابة على متن سفينة "دايموند برينتسس".

ووفقا لبيان السفارة الذي نشر على "تويتر": "حسب البيانات الموجودة لدينا، تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الجديد لدى زوج المرأة الروسية التي يشتبه بإصابتها بـ"كوفيد-19" اعتبارا من 17 فبراير/ شباط... والرجل حاليا في منشأة طبية متخصصة في محافظة آيتشي، ولا يشعر المريض بأعراض الإصابة، ونُقلت زوجته نظرا لخطرالعدوى، إلى أحد مستشفيات محافظة كاناغاوا".

В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава. pic.twitter.com/lWsfJddZ7J — 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 18, 2020

ويوجد 3700 راكب وأفراد الطاقم على متن السفينة المحتجزة في ميناء يوكوهاما جنوب طوكيو، بينهم 24 مواطنا روسيا، واكتشف المسعفون نتيجة للاختبارات على متن السفينة، 542 إصابة، من بينهم 254 شخصًا لا تظهر عليهم الأعراض.

كما ذكرت السفارة الروسية، سابقا، أن الروس سيبدأون في مغادرة سفينة الحجر الصحي يوم الأربعاء، وسيعود بعضهم إلى البلاد في نفس اليوم.

ثم أعلن وزير الصحة في اليابان كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، أن ركاب سفينة "دياموند برينتسس"، الذين لم يصابوا بفيروس كورونا الجديد سيتمكنون من مغادرة السفينة في 19 فبراير/ شباط.