شرطة أوتريخت: لا متفجرات في الطرد المشبوه الذي عثر عليه بمبنى في المدينة

صرحت شرطة أوتريخت الهولندية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تعثر على متفجرات في الطرد المشبوه الذي عثر عليه بالمدينة الواقعة وسط البلاد.

وذكرت الشرطة، عبر "تويتر"، أنه "بعد التحقيق، يبدو أنه لا توجد متفجرات في الطرد المشبوه، وقد تم إلغاء الإجراء الوقائي".

Na onderzoek van de EOD blijkt er zich in het pakketje geen explosief te bevinden. De ontruiming wordt opgeheven. https://t.co/i51MIcFrm4 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) February 18, 2020

​وكان المتحدث الرسمي باسم شرطة مدينة أوتريخت، مارتن ديفيند، قد ذكر في مكالمة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، أن "أحدهم وجد طردا في المبنى التجاري ...وكإجراء وقائي، تم إخلاء المبنى كليا من الموظفين، ثم قرر الخبراء إعادة بعض الموظفين وإغلاق المبنى جزيئا".

وأعلنت الشرطة الهولندية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إخلاء مبنى للتحقق من طرد مشبوه، وذلك بعد انفجارات وقعت الأسبوع الماضي بسبب طرود مفخخة.

وأفادت شرطة أوتريخت عبر "تويتر" بـأنه تم جزئيا إخلاء مبنى تجاري في إيندراختلان في مدينة أوتريخت، وذلك لغرض التحقق من بريد مشبوه"، قبل أن تشير إلى "إعادة جزء من الموظفين فقط إلى المبنى".