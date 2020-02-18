مقتل سبعة أشخاص بانفجار مركبة عسكرية في كولومبيا

أعلن مسؤول عسكري كبير، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 11 شخصا في انفجار مركبة عسكرية جنوب شرقي كولومبيا.

وانفجرت المركبة العسكرية خلال سيرها على طريق سريع بمنطقة رئيسية لتهريب المخدرات حسب وكالة "رويترز".

ووقع الانفجار في منطقة ريفية بإقليم كاوكا الذي يقع على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة بوغوتا، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقال الجنرال خورخي إيزاكس هويوس قائد الفرقة الثالثة في الجيش الكولومبي للصحفيين "هذا ليس هجوما عشوائيا. هذه مركبة عسكرية تسير من باستو في اتجاه كالي. كانت تتحرك عندما انفجرت".

وأضاف أن الانفجار تسبب في اندفاع جثث من لقوا حتفهم إلى خارج المركبة.

وتسعى جماعات مسلحة لفرض سطوتها على المنطقة التى وقع فيها الانفجار.