وزير الدفاع الإيراني: قصف "عين الأسد" حطم هيبة أمريكا

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن الضربة الصاروخية، التي وجهها حرس الثورة الإسلامية إلى قاعدة "عين الأسد" في العراق، حطمت هيبة الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت، خلال مراسم الملتقى الثامن لمسؤولي ومدراء العلاقات العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الذي استضافته القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، اليوم الثلاثاء.

وقال حاتمي: "مشاركة الشعب الإيراني، كانت ملحمية، وتمثل ردا ساحقا على السلوك الأمريكي الجنوني الإجرامي"، مضيفا: "شعب إيران يحمل كراهية شديدة تجاه السياسات الاستكبارية العدوانية للإدارة الأمريكية، ويثمن جيدا جهود الجنود المدافعين عن أمنه الوطني".

وأوضح العميد حاتمي: "ببركة إنجازات الثورة الإسلامية، يتم تصنيع 90 في المائة من احتياجات القوات المسلحة في إطار 770 منتجا داخل البلاد، على يد متخصصي وخبراء الصناعات الدفاعية".

واعتبر وزير الدفاع الإيراني، أن "الضربة الصاروخية لقاعدة "عين الأسد" حطمت هيبة الأمريكيين، وغرورهم على الصعيد العالمي"، لافتا الى أن "هذه الصواريخ هي من تصنيع خبراء الدفاع الإيرانيين".

وتابع: "بهذه الصفعة القوية، أثبتنا للأمريكيين، قوة قدراتنا الصاروخية والإرادة القاطعة لقيادتنا في الرد السريع".