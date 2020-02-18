مسؤول أمريكي: ترامب هو من صرح بفرض عقوبات ضد شركة "روسنفط"

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من صرح بفرض عقوبات على فرع شركة "روسنفط".

واشنطن - سبوتنيك. وأشار المسؤول إلى أن الرئيس [ترامب] هو من سمح بهذا القرار.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات ضد شركة "روسنفط تريدينغ" السويسرية (واحدة من هياكل شركة النفط الروسية "روسنفط") ورئيس مجلس إدارتها ديدييه كاسيميرو"، ضمن العقوبات المفروضة على فنزويلا.

واتهمت الولايات المتحدة " روسنفط " وإحدى شركاتها في تصدير النفط الفنزويلي إلى الأسواق الخارجية.

وقال المسؤول إن بلاده تعطي الحلفاء، وعلى وجه الخصوص، في أوروبا مهلة 90 يوما لقطع العلاقات مع تلك الشركة.

وأوضح أنه مع فرض عقوبات على شركة "روسنفط تريدينغ"، يعد رسالة تحذير لروسيا من قبل أمريكا، وأنها مستعدة لاتخاذ تدابير أخرى.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو معتادة على تهديدات واشنطن للشركات، بما في ذلك تهديدها لشركة "روسنفط" الروسية، بعقوبات جديدة لتعاونها مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الروسية، أن تهديدات واشنطن ضد شركة "روسنفط" لتعاونها مع فنزويلا غير مجدية والشركة منذ عام 2014، قابعة تحت العقوبات وتعمل بشكل ناجح، داعيةً واشنطن للعودة إلى الرشد والعمل بشكل طبيعي تحت رعاية الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى فنزويلا.