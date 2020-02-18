روسيا تمنع دخول الصنيين إلى أراضيها بدءا من الخميس المقبل

قررت غرفة عمليات منع انتشار فيروس كورونا الجديد على الأراضي الروسية تعليق دخول المواطنين الصينيين عبر الحدود الروسية الصينية سواء للعمل أو الدراسية ابتداء من أولى ساعات يوم الخميس المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان غرفة عمليات منع انتشار فيروس كورونا الجديد على الأراضي الروسية: "يُعلق مؤقتا دخول مواطني جمهورية الصين الشعبية عبر الحدود مع روسيا الاتحادية ابتداء من الساعة 00:00 من يوم 20 شباط/فبراير، سواء بهدف العمل أو الدراسة أو السياحة أو لأغراض شخصية".

يتبع...