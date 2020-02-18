ترامب: هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك فرصة لقعد اتفاق سلام مع حركة طالبان في أفغانستان.