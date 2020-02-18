وزير الخارجية الإيطالي: روما مستعدة لزيادة التعاون مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن روما مستعدة لاتخاذ خطوات جديدة لزيادة التعاون مع روسيا.

روما - سبوتنيك. وقال دي مايو، عقب محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء في روما:"نحن على استعداد لاتخاذ خطوات استراتيجية جديدة في إطار الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع موسكو في جميع الموضوعات التي تهم أوروبا".

وأضاف، "أنا أتحدث هنا عن البيئة والتجارة الدولية والأمن والرعاية الصحية. لذلك، ينبغي مناقشة هذه القضايا بغض النظر عن كيفية تطور الوضع في حل الأزمة الأوكرانية".

هذا وبعد انقطاع دام سبع سنوات تقريبا منذ أغسطس/آب 2013 بحث وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة "2+2" في روما اليوم الثلاثاء، قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي مثل الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع حلف شمال الأطلسي والملفين الليبي والسوري، وتعمل الصيغة منذ عام 2009.