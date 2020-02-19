كوريا الجنوبية تؤكد 15 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا.

قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات‭‭ ‬‬صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم.

#LATEST on #COVID19 outbreak in China, as of Feb 18:

- 74,185 confirmed cases in Chinese mainland

- 2,004 deaths

- 14,376 discharged from hospital pic.twitter.com/vzUErpa845 — People's Daily, China (@PDChina) February 19, 2020

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألف و185 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 57 ألف 805 مريض، من بينهم (11 ألف و977 في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2004 أشخاص بالفيروس، وغادر المستشفيات 14 ألف و376 شخصا بعد شفائهم".