ترامب يدرس السفر إلى طوكيو لحضور الألعاب الأولمبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه يفكر في زيارة اليابان هذا الصيف لحضور الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو.

ردا على سؤال بخصوص الألعاب الصيفية التي ستبدأ في 24 يوليو/ تموز في طوكيو، قال ترامب إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وجّه له دعوة.

جاء تصريح ترامب خلال اجتماع مع المسؤولين‭‭ ‬‬عن تنظيم الألعاب الأولمبية التي ستعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة عام 2028، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف ترامب: "سنبت في الأمر. لم نحسم موقفنا بعد. ربما (نقوم بالزيارة). سنحاول إن استطعنا".

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى الهند هذا الأسبوع، بيد أنه من المعتقد أن تكون زياراته الخارجية محدودة هذا العام، حيث أنه يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني.