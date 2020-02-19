الدفاع الأوكرانية ترتقب "هجوما روسيا"

وفي خطوة جديدة ضد روسيا ادعت وزارة الدفاع الأوكرانية إمكانية إقدام روسيا على مهاجمة أوكرانيا.

وبحسب استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانيةЛ فإن "قوات روسيا الاتحادية ستكون قادرة على تنفيذ هجوم استراتيجي على أوكرانيا في الفترة 2022 – 2023 دون إعلان التعبئة العامة".

وجاء في بيان دائرة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا تركز اليوم على تعزيز قدراتها الهجومية من خلال تزويد قواتها بصواريخ جديدة يبلغ مداها 12 ألف كيلومتر.

ومن الجدير ذكره أن العلاقات الأوكرانية الروسية أفسدها انقلاب وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، عندما وصل مَن لهم مشاعر عدائية تجاه روسيا إلى السلطة في أوكرانيا.