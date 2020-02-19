وزير الدفاع الإيطالي يشيد باجتماع (2+2) مع موسكو

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن اجتماع (2+2) لوزراء الخارجية والدفاع في الجمهورية الإيطالية وروسيا الاتحادية، "جرى وفقا لبعض النقاط الثابتة".

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، وصف وزير الدفاع الإيطالي الاجتماع بـ"اللقاء الصريح والبنّاء"، الذي "جرى وفقا لبعض النقاط الثابتة"، الذي انعقد في روما أمس الثلاثاء.

وأشار الوزير إلى أنه "على غرار ما تمكنت من تسليط الضوء عليه لنظيري الروسي، فإن المشروع الأوروبي والحلف الأطلسي يمثلان أساس بنيتنا الأمنية".

وتابع: "إننا نؤيد باقتناع ضرورة تطوير حوار فعال وواضح وملموس مع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الدولية بهدف حماية المصالح الاستراتيجية لبلدنا".

وقال غويريني إن "موسكو من المؤكد أنها إحدى هذه الجهات، وأن دورها في حل الأزمات في المناطق التي تهم بلادنا بشكل أكبر، لا يمكننا ألا نأخذها بعين الاعتبار".

وأضاف الوزير: "لقد أرسينا الأسس اللازمة لتطوير هذه اللقاءات بشكل أكثر انتظامًا، وأعتقد أن النتائج التي تم التوصل لها ترضي الجميع".

وأجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، محادثات مع نظيريهما الإيطاليين بصيغة "2+2".

وكانت آخر مشاورات بين البلدين بهذه الصيغة، قد حدثت قبل سبع سنوات، تحديدا في أغسطس/آب من عام 2013.