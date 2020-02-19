الصين تعتبر الإجراء الأمريكي الجديد "غير مقبول" وتحتفظ بحق الرد

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في تصريح صحفي نقلته "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة لطالما نادت بحرية الصحافة لكنها تتدخل في العمل المعتاد لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة وتعرقله، لكننا نحتفظ بحق الرد على هذه المسألة"، معتبرة أن القرار "غير مقبول وغير منطقي".

— AFP news agency (@AFP) February 19, 2020

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعامل وسائل الإعلام الصينية الرسمية على أنها بعثات دبلوماسية أجنبية، في إجراء سيتيح لها تشديد القواعد التي تحكم عمل هذه المؤسّسات المتهمة من جانب مسؤولين أمريكيين بممارسة دعاية لبكين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "5 وسائل إعلام صينية حكومية، في مقدمها وكالة الصين الجديدة "شينخوا" للأنباء وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن"، باتت بموجب الإجراءات الجديدة بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

— فرانس برس بالعربية (@AFPar) February 18, 2020

​وتصاعدت التوترات بين القوتين العظميين منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه قبل ثلاث سنوات، حيث تراوحت الخلافات بين التعريفات التجارية والاتهامات بالتجسس الصيني في الولايات المتحدة ودعم الولايات المتحدة لتايوان.