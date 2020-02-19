اصطدام طائرتين في أستراليا... فيديو

توفي أربعة أشخاص في حادث تصادم طائرتين صغيرتين في الجو في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بالقرب من مدينة مانغالور.

وجاء في بيان شرطة ولاية فيكتوريا: "هناك سبب للاعتقاد بأن طائرتين اصطدمتا في الجو قبل تحطمهما. كان هناك راكبان في كل طائرة؛ لقد لقوا حتفهم في مكان الحادث. ولم يتم بعد تحديد هويات المتوفين الأربعة".

نشرت قناة "ABC News" مقطع فيديو من مكان الحادث، ويظهر الفيديو البدن الملتوي وحطام الطائرة في الغابة.

تحقق الشرطة الآن في الحادث. تعمل "خدمات الانقاذ في حالات الطوارئ" في الموقع أيضا.