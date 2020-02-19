إزمير التركية بصدد فتح مكتب تمثيل في موسكو

أعلن رئيس بلدية "إزمير"، تونج سوير، اليوم الأربعاء، أن مكتباً لتمثيل المدينة سيفتتح يوم 17 آذار/مارس المقبل، في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية عن "سوير"، قوله: "سيتم افتتاح مكتب تمثيلي لإزمير في موسكو في 17 آذار/مارس المقبل، في إطار برنامج دولي تم تطويره من قبل مكتب العمدة لترويج اسم المدينة وإمكانياتها كمكان لإجراء المعارض والفعاليات الرياضية والثقافية".

ولفت سوير أيضًا، إلى أن سلطات المدينة تتفاوض مع شركة طيران تخطط للقيام برحلات جوية مباشرة من إزمير إلى سان بطرسبورغ وميلانو وبراغ وبودابست، ابتداءاً من نيسان/أبريل إلى أيار/مايو المقبلين.

وتجدر الإشارة إلى أن إزمير، التي تقع على ساحل بحر إيجة، وتُعد ثالث أكبر مدن تركية بعد إسطنبول وأنقرة، ستستضيف في عام 2021 صالون "تيرا مادري" العالمي لتذوق الطعام، وفي عام 2026 - المعرض النباتي "بوتانيك إكسبو"، بالإضافة إلى المعرض العالمي لعام 2030.