وزير الدفاع الإيراني: نعمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن أضرارا أصابت الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، عن طريق الخطأ.

طهران - سبوتنيك . وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إنه يجري العمل على إصلاح الأضرار ، التي لحقت بالصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، ومن ثم تحليله.

وجاء ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اجتماع الحكومة الإيرانية، قال فيها: "طلبنا من مؤسسة الصناعة الدفاعية الإيرانية المساعدة في إصلاح الأضرار، التي لحقت بالصندوق الأسود، ويجري الآن إصلاحه ثم سيتم تحليله".

​وأُسقطت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء تأهب غير مسبوق لحرب مع الولايات المتحدة.