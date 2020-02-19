بيسكوف: موسكو لم تعد راضية عن تنفيذ اتفاقيات سوتشي بعد هجوم المسلحين في إدلب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده عازمة على استمرار التواصل مع تركيا حتى لا تسمح بتصعيد الوضع في إدلب.

وأضاف بيسكوف: "نعتزم مواصلة الاتصالات مع الزملاء الأتراك من أجل منع تطور الوضع في إدلب ومنع المزيد من التصعيد".

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد شعرنا بالرضا عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها قبل أكثر من عام في سوتشي، وهذا الرضا كان متبادلًا، وتوقفنا تمامًا عن الرضا بعد الأعمال الهجومية التي شنها المسلحون والجماعات الإرهابية ضد القوات المسلحة السورية والمنشآت العسكرية الروسية في إدلب، وهنا انتهى رضانا".

وأعلن اليوم السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي والتركي ليس مخطط لها بعد، لكن في حال الضرورة يمكن تنظيمها خلال ساعات.

وتابع "لا توجد حاليًا أي خطط محددة لإجراء محادثة هاتفية، لكن الرئيسين على اتصال وثيق، لذلك إذا لزم الأمر، يمكن الاتفاق على محادثة في غضون ساعات".

هذا وجرت المرحلة الأولى من المحادثات الأسبوع الماضي في أنقرة، وسط تصاعد التوترات في شمال غرب سوريا، فيما جرت المرحلة الثانية من المحادثات في موسكو، يومي 17 - 18 فبراير/شباط الحالي.