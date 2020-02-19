ظريف: نحن على تواصل مع أوكرانيا لتحليل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده على تواصل مستمر مع أوكرانيا لتحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ، الشهر الماضي، مؤكدا أن طهران لديها الحق في المشاركة بتحليل الصندوق الأسود.

وقال ظريف، في تصريحات عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "نحن على تواصل مستمر مع أوكرانيا لتحليل الصندوق الأسود وقدمنا طلب لهم لكي يوضحوا لنا قوانينهم لنستطيع تقريب وجهات النظر في مسألة تحليل الصندوق الأسود ونحن على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذه الحادثة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "نحن لن نقوم بإعطاء الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لأي جهة لتقوم بتحليلها عوضا عنا، نحن لدينا الحق بتحليل الصندوق والمشاركة في تحليلها والمشاركة في أي تحقيق يجري بخصوص هذه الحادثة".

وأُسقطت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء تأهب غير مسبوق لحرب مع الولايات المتحدة.