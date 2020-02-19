بومبيو يبدأ زيارة للسعودية تستمر حتى الجمعة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ اليوم الأربعاء.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران "في أي وقت" لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل "جوهري" وإن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر، بحسب رويترز.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبيل التوجه إلى السعودية "لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط... وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا".

في سياق آخر، أعلن بومبيو، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستقدم 8 ملايين دولار للعمليات التجارية في إثيوبيا والصومال وكينيا.

وتابع بومبيو أن "إصلاحات [رئيس الوزراء الأثيوبي] أبي أحمد مشجعة للشركات الأميركية على الاستثمار"، وأضاف أن "هذه الإصلاحات في إثيوبيا جاءت من الإثيوبيين ولم تأت من الخارج".

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وغيره من المسؤولين، في إثيوبيا.