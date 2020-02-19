اشتباه في حالتي إصابة بكورونا في إيران وجاري التأكد بفحوصات إضافية

قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنها تشتبه في إصابة شخصين بفيروس كورونا، فيما يجري التأكد من الإصابة بشكل نهائي.

ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن إدارة العلاقات العامة بالوزارة أنه "هناك بعض الحالات التي أجرينا فحوصات لها في مدينة قم تبين أنها مصابة بأنفلونزا من نوع Bفقط، وليست مصابة بفيروس كورونا، وفقط هناك حالتين أثبتت النتائج الأولية للتحليلات التي أجريناها لهما أنهما مصابتين بفيروس كورونا".

وتابعت الوزارة أنها "تقوم بإجراء فحوصات دقيقة للتأكد من إصابتهما، وعند التأكد بشكل قاطع، سوف يتم الإعلان بشكل رسمي"، وذلك بحسب وكالة "إيسنا".