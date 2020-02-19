بريطانيا تتجه إلى نظام جديد للراغبين بالعمل على أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه في نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يكون في البلاد أي فرص عمل للأجانب من ذوي المهارات المنخفضة. وبالنسبة للأفراد المؤهلين، ستوضع شروط إضافية للحصول على تأشيرة دخول: وجود عرض عمل ومعرفة اللغة الإنكليزية.

جاء في بيان وزارة الداخلية، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن: "النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2021، سيضع حدا لحرية الحركة، وسيعيد السيطرة على الحدود وثقة المجتمع. وفي إطار النظام ستكتسب بعض المهارات والمؤهلات والرواتب والمهن نقاطا، وسيتم منح التأشيرات فقط لأولئك الذين يحصلون على عدد كاف من النقاط".

وذكر بيان الوزارة أنه: "تم تصميم نظام النقاط [العلامات] لجذب المواهب الضرورية إلى بريطانيا. وسيتعين على العمال المؤهلين من أجل الحصول على حق العمل في البلاد تلبية عدد من المعايير، بما في ذلك امتلاك مهارات معينة والقدرة على التحدث باللغة الإنكليزية، وسيتعين على جميع المتقدمين الحصول على عرض عمل، ووفقا لتوصيات المجلس الاستشاري للهجرة، سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور في حدود 25.6 ألف جنيه أسترليني".

والنظام الجديد لا يوفر فرصا لمتخصصي المهارات المنخفضة.

وأضافت الوزارة: "تشير التقديرات إلى أن 70 في المئة من القوى العاملة الحالية من الاتحاد الأوروبي لا تفي بالمتطلبات التي سيتم تحديدها للمتخصصين المؤهلين، ما سيساعد على تقليل الأعداد الإجمالية في المستقبل".

وينص البيان على أن: "مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول إليها، سيكونون قادرين على زيارة بريطانيا دون تأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر".

هذا وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني، وسيبدأ الجانبان التفاوض على علاقات جديدة في مجالي التجارة والأمن.