تأكيد إصابة 79 شخصا جديدا بفيروس كورونا على متن "دايموند برنسيس"

أعلنت السلطات في اليابان، اليوم الأربعاء، تأكيد إصابة 79 شخصا جديدا، بفيروس كورونا المستجد، على متن السفينة "دايموند برنسيس" المحتجزة رهن الحجر الصحي في اليابان، بعد تفشي الفيروس الجديد بين ركابها.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو": "نتائج اختبارات 79 شخصا على متن السفينة دايموند برنسيس جاءت إيجابية، بإصابتهم بفيروس كورونا".

وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، أمس الثلاثاء، أن ركاب السفينة الذين لم يصبوا بفيروس كورونا الجديد سيتمكنون من مغادرة السفينة في 19 فبراير/شباط.

وقال الوزير: "نتوقع أن يتمكن المسافرون الذين لا يظهرون تحاليل إيجابية للمرض من مغادرة السفينة في 19 فبراير، ومن المفترض أن جميعهم سينزلون من السفينة بحلول 21 فبراير".

وأكد كاتو أنه تم فحص جميع ركاب السفينة ما إن كانوا مصابين بالفيروس الجديد بحلول 17 فبراير.

وتم احتجاز السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.