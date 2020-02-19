تسجيل
12:07 GMT19 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك،

    وزير خارجية هولندا يزور السعودية والإمارات وإيران لبحث ضمان حرية الملاحة

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104430/28/1044302819.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002191044601876-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9/

    يبدأ وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم الأربعاء، جولة خليجية تمتد حتى الاثنين المقبل، تشمل كلا من السعودية والإمارات وإيران لبحث التطورات الجارية في منطقة الخليج، وسبل تحقيق الاستقرار فيها.

    أمستردام - سبوتنيك. وقالت الخارجية الهولندية، في بيان اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني: "يتوجه وزير الخارجية ستيف بلوك إلى المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة لمناقشة التوترات في الخليج. كما سيتحدث عن الأوضاع الأمنية والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أهمية وقف التصعيد وضمان حرية مرور السفن في الخليج".

    زورق تابع للحرث الثوري الإيراني في مضيق هرمز
    © AP Photo / Jon Gambrell
    سلطنة عمان: خطر اندلاع مواجهة في مضيق هرمز أكبر من أي مكان آخر بالخليج
    وشددت الخارجية الهولندية، على أن "جولة بلوك، تؤكد على الالتزام الدبلوماسي من قبل الحكومة. فمن المهم بالنسبة لأمستردام أن يظل مضيق هرمز آمنا ومفتوحا أمام حرية الحركة البحرية. ولأوروبا دور تلعبه في هذا الشأن".

    وأوضحت أن "وزير الخارجية الهولندي سيلتقي خلال الجولة، التي تمتد حتى الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الجاري، كلا من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ونظرائه السعودي، فيصل بن فرحان، والإماراتي عبد الله بن زايد، والإيراني محمد جواد ظريف"، لافتة إلى أن "المباحثات مع الجانب السعودي تتضمن، الحد من التوترات الإقليمية والصراعات ووضع حقوق الإنسان، والاتفاق النووي الإيراني وهو موضوع سيكون على رأس جدول أعمال اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف".

    وقال وزير الخارجية الهولندي، إن "هولندا تنتقد تصرفات طهران، لكنها تبحث عن التعاون حيثما كان ذلك ممكنا. فمن خلال الاستمرار في الحوار فقط يمكننا معالجة مخاوفنا".

    وتابعت الخارجية الهولندية، عبر بيانها، قائلة، "في أبو ظبي، سيجتمع بلوك مع نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان، للحديث عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. حيث تعتبر أبو ظبي هي موطن بعثة المراقبة البحرية الجديدة التي يقودها التحالف في مضيق هرمز، والتي تشارك فيها هولندا وفرنسا الآن. وتهدف المهمة على وجه التحديد إلى وقف التصعيد، مع تركيز هولندا على مسارين، العسكري والدبلوماسي".

    كما أشارت الخارجية الهولندية، إلى أن "الوزير بلوك سيزور الفرقاطة الهولندية، والتي تحمل اسم الأدميرال ميشيل دي رويتر. التي بدأت نشاطها في مضيق هرمز هذا الأسبوع".

    وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال أمريكا تعزيزات عسكرية على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وهجوم على منشآت شركة النفط السعودية (أرامكو) جنوب شرقي البلاد، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

    كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

    انظر أيضا:

    هولندا: ندرس طلبا أمريكيا بشأن تقديم دعم عسكري في مضيق هرمز
    هولندا تشارك في البعثة البحرية التي تقودها فرنسا في مضيق هرمز
    أول رد من السعودية على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وباب المندب
    السعودية تحذر من "رد فعل قوي جدا جدا" إذا أغلقت إيران مضيق هرمز
    السعودية توجه دعوة عاجلة إلى أصحاب الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز
    السعودية تكشف عن خطوة منتظرة بعد تصاعد التوتر في مضيق هرمز
    الكلمات الدلالية:
    مضيق هرمز, دول الخليج, إيران, الإمارات, السعودية, هولندا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عالم آثار يعمل على لوحة جدارية في منزل العشاق (Casa degli Amanti) ، أحد ثلاثة منازل تم ترميمها (منازل قديمة)، أعيد فتحها أمام الجمهور في الموقع الأثري بومبي، إيطاليا 18 فبراير 2020
    إحياء جداريات بومبي الأسطورية
    الفقاعات التركية
    الفقاعات الآتية من الشمال لن تعيق عملية تحرير سوريا
    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك