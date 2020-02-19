وزارة الصحة الإيرانية: الاختبارات تؤكد إصابة شخصين بفيروس كورونا

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الاختبارات الأولية التي أجريت على حالتين يشتبه إصابتهما بفيروس كورونا الجديد كانت إيجابية.

وأضاف المتحدث أن الحالتين تم تسجيلهما في مدينة قم وجرى عزلهما.

وتابع: "تجري الاختبارات التالية للتأكد من الإصابة وستعلن النتائج بمجرد أن تكون جاهزة"، بحسب مانقلت "رويترز".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2004 أشخاص، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخصا بعد معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألفا و185 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 57 ألفا و805 مرضى، من بينهم 11 ألفا

و977 في حالة صحية حرجة).