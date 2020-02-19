ارتفاع عدد مصابي كورونا في كوريا الجنوبية إلى 51 شخصا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 51 شخصا، وذلك بعد اكتشاف 5 مصابين جدد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم، أنه تم اكتشاف 5 مرضى آخرين مصابين بفيروس كورونا الجديد ليصبح العدد الإجمالي 51 شخصا حتى الساعة 4 عصرا من اليوم الأربعاء.

وبذلك تم تأكيد 20 حالة أخرى للإصابة بالفيروس في يوم واحد.

وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، مي فنغ، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الإحصائيات الأخيرة تظهر أن الوضع الوبائي في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصبح تحت السيطرة، وأن عدد المرضى الذين تعافوا يتزايد.

وقال مي فنغ، في مؤتمر صحفي: "في 18 شباط/ فبراير، في هوبي، باستثناء ووهان، تجاوز عدد المرضى، الذين خرجوا[ تعافوا] من المستشفيات لليوم الرابع على التوالي، عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثًا، وبشكل كبير. بدءاً من 13 شباط/فبراير حتى اليوم، تقلص عدد حالات الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ، ومعدل نمو إجمالي عدد المرضى مستقر وبطيء. هذا يشير إلى أنه، إلى جانب تنفيذ مختلف التدابير لمنع الوباء وتعزيز الدعم الطبي في جميع أنحاء البلاد، فإن الوضع الوبائي يتم السيطرة عليه بشكل جيد نسبيًا، وأن نسبة التعافي تتزايد باستمرار".